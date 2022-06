Räuberischer Diebstahl in der Regionalbahn

Ein bislang unbekannter Täter hat einem männlichen Reisenden in der Nacht zum Donnerstag, 16.06.2022 gegen 02:00 Uhr in der Regionalbahn 32 am Gelsenkirchener Hauptbahnhof die Geldbörse entwendet.

Der Mann gab an, dass der Unbekannte seine Geldbörse aus der vorderen Tasche seines Rucksackes zog. Als der Mann den Unbekannten festhalten wollte, trat der Tatverdächtige den Mann gegen die Beine und flüchtete in Richtung Bahnhofstraße. Der Unbekannte ist ca. 180cm groß und war bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt, einer schwarzen Adidas Jogginghose und schwarzen Schuhen.