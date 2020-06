Randalierer in Buer landete im Polizeigewahrsam

Im Polizeigewahrsam landete ein stark alkoholisierter 23-Jähriger, der am frühen Dienstagmorgen, 16. Juni, auf der Sedanstraße in Buer mehrere Pkws beschädigt hatte. Gegen 1 Uhr wurde eine Zeugin auf den Gelsenkirchener aufmerksam. Er hatte gerade an drei geparkten Autos die Spiegel abgetreten und eine Mülltonne umgeworfen. Dabei entstand ein geschätzter Sachschaden von fast 1000 Euro. Die alarmierten Polizisten nahmen den Randalierer mit zur Wache. Dort musste er eine Blutprobe abgeben. Den 23-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.