Rauschgift und Bargeld beschlagnahmt - 31-Jähriger in Haft

Erfolg für die Polizei: In Haft sitzt jetzt ein 31-jähriger Gelsenkirchener, den Polizisten am Freitag, 3. Januar, gegen 9 Uhr, an der Schweidnitzer Straße in Erle festnahmen. Die Beamten hatten zuvor bei der Durchsuchung seiner Wohnung größere Mengen Chrystal Meth, Kokain, Marihuana und Cannabis aufgefunden. Die Ermittler beschlagnahmten das Rauschgift und einen vierstelligen Bargeldbetrag. Da gegen den Gelsenkirchener ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Essen wegen Zwangsprostitution bestand, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Dort muss er jetzt seine Freiheitsstrafe von fast drei Jahren absitzen. Zudem erwartet den 31-Jährigen noch ein neues Strafverfahren wegen des Verdachts des Drogenhandels.