Reifenplatzer: Lkw kippt auf A45 um, Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein geplatzter Reifen ist nach ersten Erkenntnissen die Ursache für einen Verkehrsunfall am Dienstag (1.6.2021) auf der Autobahn 45 in Dortmund. Um 10:07 steuerte ein 56-jähriger Lkw-Fahrer ein Sattelzuggespann über die A45 in Richtung Oberhausen. Zwischen dem Kreuz Castrop-Rauxel Ost und Kirchlinde/Westerfilde platzte der Reifen, sodass der Lkw außer Kontrolle geriet.

Das Gespann stieß gegen eine Mittelplanke aus Beton, geriet in Schieflage, kippte um und blieb auf der Schutzplanke liegen. Die Feuerwehr befreite den eingeklemmten Lkw-Fahrer, der während der Rettungsaktion ansprechbar war.

Ein Notarzt landete mit einem Hubschrauber. Der Rettungsdienst transportierte den verletzten 56-jährigen in ein Krankenhaus.

Während der Arbeiten von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienstes war die A45 zeitweise gesperrt.

Bei dem Unfall entlud sich die Fracht (Mutterboden) auf der Gegenfahrbahn. Die Reinigungsarbeiten dauerten bis etwa 16.45 Uhr. Staus bildeten sich jeweils etwa fünf Kilometer in beide Richtungen. Der Lkw wude abgeschleppt.