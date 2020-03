Reizgas an Schule in Buer versprüht, fünf Verletzte

Mehrere Personen sind am Freitagmorgen, 28. Februar 2020, an einer Gelsenkirchener Schule verletzt worden, nachdem vermutlich Reizgas auf einem Flur versprüht worden war. Die Polizei wurde gegen 9.25 Uhr zum Nollenpad in Buer alarmiert, da vier Schüler im Alter von 14 bis 17 und eine 57-jährige Lehrerin über Hustenreiz und Übelkeit klagten. Ein 15 Jahre alter Schüler, der stärkere Beschwerden hatte, wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Weder der Verursacher noch eine Sprühdose konnten vor Ort ausfindig gemacht werden. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt ein.