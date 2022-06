Rollerfahrer fährt in Marl Drewer in Auto, kein Führerschein, Einfluss von Drogen

Einen 32-jährigen Dorstener erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Führerschein sowie unter dem Einfluss von Drogen und auch wegen des Besitzes von Drogen. Aufgefallen war der Mann, als er am Dienstag in ein geparktes Auto gefahren war.

gegen geparkten Wagen geprallt

Der 32-Jährige fuhr gegen 15 Uhr mit seinem Roller auf der Heyerhoffstraße in Richtung Lipper Weg. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß er, etwa in Höhe der Kinderheimstraße, mit einen am Fahrbahnrand geparkten Wagen zusammen. Er erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen war vor Ort, wurde jedoch nicht benötigt. Im Verlauf der Unfallaufnahme ergaben sich erste Hinweise auf den Konsum von Drogen. Daher wurde dem Rollerfahrer, durch einen Arzt, eine Blutprobe in einem Krankenhaus entnommen. Zudem stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 4.500 Euro.

Auch der Halter des Rollers bekommt eine Anzeige, da er den Dorstener mit dem Roller hat fahren lassen, obwohl dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.