Rückfallgefährdeter Sexualstraftäter verhaftet

Am Donnerstagabend meldete eine Mutter ihre 14-jährige Tochter in Bochum als vermisst. Ermittlungen der Polizei Bochum führten zu einem 36-jährigen Mann aus Meschede. Der Sauerländer chattete regelmäßig mit dem Mädchen in den sozialen Medien. Der Mann gilt als rückfallgefährdeter Sexualstraftäter. Er ist KURS-Proband. KURS ist ein Frühwarnsystem, mit dem verhindert werden soll, dass Sexualstraftäter nach ihrer Haftentlassung in die Anonymität abtauchen und neue Sexualstraftaten begehen.

Umgehend suchte die Polizei am frühen Freitagmorgen die Wohnung des Mescheders auf. Hier trafen sie auf die 14-jährige Bochumerin. Nach bisherigen Ermittlungen kam es in der Nacht zu keinerlei Straftraten zum Nachteil der Jugendlichen. Das unverletzte Mädchen wurde zunächst an eine Jugendeinrichtung übergeben. Hier wurde sie von ihren Eltern abgeholt. Die weiteren Ermittlungen ergaben den dringenden Verdacht, dass der Mann dem Mädchen in der Vergangenheit pornografische Bilder geschickt hatte. Zudem fanden die Beamten Schnaps und Drogenutensilien in der Wohnung. Hierdurch könnte er gegen das bestehende Alkohol- und Drogenverbot der Führungsaufsichtsstelle verstoßen haben. Ein Drogentest wurde durchgeführt. Ein Ergebnis steht noch nicht fest. Der Mann wurde festgenommen. Im Laufe des Freitag wurde er einem Richter am Amtsgericht Meschede vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl.

KURS NRW

Konzeption zum Umgang mit rückfallgefährdeten Sexualstraftätern in Nordrhein-Westfalen

Polizeiliche Ermittlungsarbeit erfolgt in der Regel nach einer Straftat, um den/die Täter zu ermitteln, eine Anklage durch die Staatsanwaltschaft und eine Verurteilung durch einen Richter zu ermöglichen.

Es gibt aber auch präventive (gefahrenabwehrende) Zuständigkeiten für die Kriminalpolizei. Dazu gehören seit 2010 auch die Aufgaben aus der Konzeption zum Umgang mit rückfallgefährdeten Sexualstraftätern (KURS).