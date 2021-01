S-Bahn in Marl mit einem Möbelstück auf den Gleisen zusammengeprallt

Heute Nachmittag (03 Januar) stellten Unbekannte Täter einen Holztisch auf die Gleise am Brückenbauwerk der Herzlia-Allee in Marl . Eine S-Bahn konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Möbelstück zusammen.

Am Sonntag, gegen 14.45 Uhr, alarmierte der Triebfahrzeugführer der S-Bahn 9 von Marl-Mitte nach Essen, die Bundespolizei. Als er das Brückenbauwerk der Herzlia-Allee in Marl passierte, bemerkte er einen Holztisch auf den Gleisen. Trotz einer sofort eingeleiteten Schnellbremsung, konnte er einen Zusammenprall mit dem Tisch nicht mehr verhindern.

Glücklicherweise wurden keine Passagiere verletzt.

Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei in Recklinghausen untersuchten den Unfallort.

Da die Beamten vor Ort keine erkennbaren Schäden feststellen konnten, setzte der Zug seine Fahrt mit fast einer halben Stunde Verspätung fort.

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein