Gleich zwei Einbrüche beschäftigen die Polizei in Marl.

Der erste passierte am Montagabend an der Halterner Straße. Dort stiegen die Täter durch eine Balkontür, die sie aufhebelten, in eine Wohnung ein und durchsuchten die Zimmer. Sie fanden Schmuck wie Geld und flüchteten unerkannt mit der Beute.

An der Paul-Baumann-Straße haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch einen Baucontainer aufgebrochen. Sie nahmen die Schlüssel eines Transporters mit und flüchteten mit dem Ford Transit.