Schussabgabe aus einer Schreckschusspistole auf Hochzeitscorso

Zeugen haben der Polizei am vergangenen Sonntag (23.1.) mehrere Schussgeräusche während eines Hochzeitscorsos in Dortmund-Mitte gemeldet. Gegen 16 Uhr wurde an der Brackeler Straße/Im Spähenfelde im Rahmen des Corsos mehrfach mit einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen. Den alarmierten Beamten gegenüber stellte sich ein 21-jähriger Dortmunder und händigte eine Waffe aus. Einen erforderlichen Waffenschein wies der 21-Jährige nicht nach.

Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Die Polizei stellte die Schreckschusspistole sowie 24 Patronen sicher.