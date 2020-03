Schussabgabe durch Polizei nach Einbruch in Bäckerei, Täter lebensgefährlich verletzt

Zwei Männern wird vorgeworfen, in der heutigen Nacht (25. März) in eine Bäckerei in Dorsten eingebrochen zu sein. Als die Polizei eintraf, griff einer der Männer die Beamten mit einer Eisenstange an. Der 30-Jährige wurde durch die anschließende Schussabgabe eines Polizisten lebensgefährlich verletzt.

Ersten Ermittlungen zufolge meldeten Zeugen gegen 1 Uhr nachts zwei Verdächtige an einer Bäckerei in der Borkener Straße. Als die Polizisten am Tatort eintrafen, bemerkten sie eine offen stehende Eingangstür. Im Innern des Gebäudes stellten sie sodann die beiden Tatverdächtigen fest. Daraufhin soll sich ein Verdächtiger eine Eisenstange gegriffen und damit in drohender Haltung auf die Beamten losgegangen sein. Trotz mehrfacher Aufforderung habe der Mann die Stange nicht fallen gelassen. Aus kurzer Distanz schoss daraufhin ein Polizeibeamter auf den Angreifer. Dieser wurde umgehend versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Der zweite Verdächtige flüchtete derweil unerkannt vom Tatort.

Durch die Schussabgabe wurde der Verdächtige, ein 30-Jähriger aus Dorsten, lebensgefährlich verletzt.

Aus Neutralitätsgründen hat in diesem Fall das Polizeipräsidium Dortmund die Ermittlungen wegen des Schusswaffengebrauchs übernommen.