Einen Sachschaden in Höhe von ungefähr 2000 Euro blieb am Dienstag nach einer

Unfallflucht an der Heinrich-Heine-Straße zurück. Ein schwarzer Mercedes SLC

Cabrio wurde um 8 Uhr unbeschädigt an der Grundschule abgestellt und war um

16 Uhr vorne beschädigt. Ein Verursacher hat sich nicht gemeldet.

Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800 2361 111.