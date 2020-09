Schwerer Unfall auf der A 44 - vier tödlich Verletzte

Auf der Autobahn 44 in Fahrtrichtung Dortmund, zwischen den Anschlussstellen Lichtenau Westfalen und dem Autobahnkreuz Wünnenberg, kam es heute Mittag, 11.09.2020, zu einem schweren Verkehrsunfall mit Inzwischen konnten insgesamt vier tödlich Verletzte geborgen werden. Ihre Identität ist bislang nicht geklärt.t. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass ein PKW aufgrund eines Defekts gegen 12:50 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der A 44 in Richtung Dortmund hinter der Anschlussstelle Lichtenau liegenblieb, so dass sich ein Rückstau bildete.

Ein LKW aus Rumänien fuhr offensichtlich nahezu ungebremst in dem Rückstau auf einen mit mehreren Personen besetzten Opel Vivaro mit rumänischer Zulassung auf und schob diesen unter den davor fahrenden LKW. Aus dem Opel Vivaro barg die Feuerwehr inzwischen insgesamt vier Tote. Ein Rettungshubschrauber flog den schwer verletzten Fahrer des auffahrenden LKW in ein Krankenhaus. Der andere LKW-Fahrer blieb unverletzt.

Die Fahrbahn der A 44 in Richtung Dortmund ist an der Anschlussstelle Lichtenau weiterhin gesperrt. Die Sperrung wird vermutlich noch mehrere Stunden andauern.

Ein Sachverständiger befindet sich auf der Anfahrt zum Unfallort.

Seit circa 15:10 Uhr haben Polizeibeamte mit der Rückführung der wartenden Verkehrsteilnehmer aus dem Stau begonnen.