Schwerer Unfall - Kollision zwischen Taxi und Straßenbahn

Am 21. September, gegen 6.45 Uhr, kam es in Bochum-Wattenscheid zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Straßenbahnfahrer aus Recklinghausen fuhr mit seiner Bahn auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung August-Bebel-Platz. Zeitgleich fuhr ein 58-jähriger Taxifahrer aus Gelsenkirchen mit seinem Fahrzeug rechts neben der Bahn in gleiche Richtung.

In Höhe der Hausnummer 33 wollte der Taxifahrer sein Taxi vor der Straßenbahn wenden.

Dabei kam es zu einer Kollision, bei der der 58-Jährige und sein 60-jähriger Fahrgast aus Bochum schwer verletzt wurden. Beide mussten in Krankenhäuser gebracht werden.

Das Taxi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Unfallbereich der Friedrich-Ebert-Straße wurde für eine Stunde gesperrt.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.