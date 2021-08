Schwerer Verkehrsunfall auf der A2

Am (29.8.) kam es auf der A2 zu einem schweren Verkehrsunfall. Vier Personen wurden dabei verletzt. Nach ersten Erkenntnissen und Zeugenaussagen fuhr ein 41-jähriger Mann aus Essen gegen 15.15 Uhr auf der A2 in Richtung Hannover. In Höhe der Raststätte Vellern verlor er auf dem linken Fahrstreifen aus bis jetzt nicht geklärten Gründen die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit dem Fahrzeug eines 25-jährigen Polen auf dem Mittelstreifen. Dadurch geriet das Auto des 25-Jährigen nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach die rechte Schutzplanke. Dort drehte es sich und kippte auf die Seite.

Der aus Polen stammende Mann wurde - ebenso wie seine drei Mitfahrer verletzt. Der 41-Jährige aus Essen blieb unverletzt.

Es entstand ein Sachschaden von über 30.000 Euro.