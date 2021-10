Schwerer Verkehrsunfall, Kradfahrer tödlich verletzt

Am Samstagnachmittag (02.10.2021, 14:34 Uhr) befuhr eine 19jährige Fahrzeugführerin aus Münster mit ihrem VW Bull die Tilbecker Straße in Richtung Roxel. Ein 49jähriger Motorradfahrer aus Dülmen kam ihr entgegen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er in Höhe des Wenningweges mit seinem Krad in den Gegenverkehr und prallte frontal mit dem PKW der 19jährigen zusammen. Trotz sofortiger notärztlicher Versorgung verstarb der Kradfahrer noch an der Unfallstelle.

Zur Unfallaufnahme wurde u.a. ein Polizeihubschrauber und ein Sachverständiger eingesezt. Die Tilbecker Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme drei Stunden voll gesperrt. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von 40000 Euro.