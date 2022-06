Schwerpunktkontrolle "Operation Truck & Bus" der Polizei in Marl

In der vergangenen Woche (13. - 19.07.2022) beteiligte sich die Polizei an den europaweiten Schwerpunktkontrollen "Operation Truck & Bus". Dabei kontrollierte der Verkehrsdienst an verschiedenen Orten den gewerblichen Personen- und Güterverkehr. Die Vorgaben der Sozialvorschriften, des Gefahrgutrechtes, der Ladungssicherung und der technische Zustand der Fahrzeuge standen im Fokus der Kontrollen. Insbesondere bei zwei Großkontrollen am 14.06 in Haltern am See an der B 58 und am 15.06. in Bottrop an der B 224, aber auch in Marl und Dorsten, wurden insgesamt 88 Fahrzeuge und deren Fahrer überprüft.

Bei den Kontrollen wurden 23 Verstöße bei der Nichteinhaltung der Lenk- und Ruhezeiten, sowie der falschen Bedienung des Kontrollgerätes festgestellt. In weiteren 19 Fällen war die Ladungssicherung zu bemängeln. Hier wurde die Weiterfahrt zunächst untersagt.

Die Kontrollen fanden in Kooperation mit dem Zoll und dem Bundesamt für Güterverkehr statt.