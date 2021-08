Schwerverletzte Frau bei Verkehrsunfall in Buer

Eine 33-jährige Gelsenkirchenerin hat sich bei einem Verkehrsunfall in Buer am Montag, 23. August 2021, schwere Verletzungen zugezogen. Die Gelsenkirchenerin fuhr um 23.30 Uhr auf der Hohensteiner Straße mit einem Kleinkraftrad in einen geparkten Wagen und stürzte. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Der Halter des Kleinraftrades, der zum Unfallzeitpunkt als Sozius mitgefahren war, blieb unverletzt. Die Gelsenkirchenerin fuhr ohne Helm und sie war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die eingesetzten Polizeibeamten leiteten Strafverfahren gegen die 33-Jährige und den Halter des Kleinkraftrades ein.