Spezialeinheit nimmt im Bereich der organisierten Kriminalität drei albanische Personen fest

Montagnachmittag, 7. Dezember gegen 17 Uhr, durchsuchten Polizeibeamte einer Spezialeinheit ein Haus an der Kämpchenstraße. Ermittlungen wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln führten die Polizei zu der Anschrift in Mülheim. In den Wohnräumen überwältigen die Einsatzkräfte zwei Männer (30 und 31 Jahre) und eine 28-jährige Frau. Die drei Personen, die die albanische Staatsangehörigkeit haben, wurden festgenommen. Bei der Durchsuchung wurden Betäubungsmittel, Munition und eine scharfe Schusswaffe aufgefunden. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Essener Polizei dauern an.

Spezialeinheiten

Spezialeinheiten werden zur professionellen Bewältigung schwierigster Konfliktlagen oder zur Festnahme bewaffneter oder besonders gewaltbereiter Straftäter eingesetzt, wenn für Zugriffs- und Schutzmaßnahmen, Observations- und Fahndungsmaßnahmen sowie zur Verhandlung und Betreuung speziell für diese Aufgaben geschulte und ausgestattete Einsatzkräfte erforderlich sind.