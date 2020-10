In Zusammenarbeit mit der Steuerfahndung Bochum und den zuständigen Gewerbeämtern hat die Polizei Recklinghausen am Freitagabend Großkontrollen in mehreren Sportwettbüros durchgeführt. Die Maßnahmen der beteiligten Behörden konzentrierten sich auf den Bereich der Städte Recklinghausen und Marl.

In beiden Kommunen wurden insgesamt zwölf Betriebe kontrolliert. Zielgerichtet sollte mögliches illegales Glücksspiel aufgedeckt und mögliche manipulierte Geldspielautomaten ausfindig gemacht werden.

Außerdem wurde überprüft, ob die gewerberechtlichen Vorschriften eingehalten werden und steuerrechtliche Verstöße vorliegen. Im Rahmen der Großkontrollen wurden auch Fahrzeuge und deren Fahrzeugführer überprüft.

Die Maßnahmen verliefen insgesamt störungsfrei. Ergebnis der Kontrollen:

116 überprüfte Personen, 14 überprüfte Fahrzeuge, zwei sichergestellte Geldspielautomaten, 12 Ordnungswidrigkeitenanzeigen (u.a. Erlöschen Betriebserlaubnis, Verstoß Nichtraucherschutzgesetz, Verstoß Coronaschutzverordnung).

Die Auswertung der gewonnenen Erkenntnisse dauert noch an.