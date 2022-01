Strafanzeige nach Häuslicher Gewalt in Buer

Ein 24-Jähriger geriet in der Wohnung seiner Ex-Freundin in Buer mit dieser in Streit, es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten, die Polizei wurde gerufen.

Strafanzeige nach Körperverletzung

Als der sich weiter aggressiv gebärdende Mann aus der Wohnung geführt werden sollte, versuchte er einem Beamten einen sog. "Kopfstoß" zu versetzen und verletzte diesen dabei. Die Beamten wurden vom ihm beleidigt und es wurde nach ihnen gespuckt. Der Mann wurde dem Gewahrsam zugeführt, ihn erwarten nun Strafanzeigen nach Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.