Straßenbahn schleift PKW nach Zusammenprall mit - mehrere Verletzte

Am Nachmittag des gestrigen Samstag kam es um 16.55 Uhr im Kreuzungsbereich Castroper Hellweg/Dietrich-Benking-Straße in Bochum zu einem Zusammenstoß zwischen der Linie 308 der BoGeStra und einem PKW. Vor dem Unfall befuhren sowohl die Straßenbahn als auch der PKW den Castroper Hellweg in nordöstliche Richtung. Der 36-jährige PKW-Fahrer aus Sprockhövel beabsichtigte nach links in die Dietrich-Benking-Str. abzubiegen, musste allerdings an der für Linksabbieger separaten, Rotlicht zeigenden Ampel warten. Auch der 57-jährige Straßenbahnfahrer aus Gelsenkirchen musste warten. Als die LZA für den Geradeausverkehr sowie die Signalanlage für die Straßenbahn Grünlicht zeigten, fuhr der PKW als Linksabbieger ebenfalls los, obwohl seine LZA noch Rotlicht zeigte.

Mitten im Kreuzungsbereich wurde der PKW von der Straßenbahn hinten links erfasst und bis auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs mitgeschleift. Der PKW-Fahrer sowie seine beiden Beifahrerinnen wurden verletzt und nach Erstversorgung an der Unfallstelle durch den Rettungsdienst der Feuerwehr Bochum in nahegelegene Krankenhäuser transportiert. Von dort konnten alle Verletzten nach ambulanter Behandlung entlassen werden. In der Straßenbahn wurde keine Person verletzt. Der nicht mehr fahrbereite PKW musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 6000,- EUR beziffert. Die weiteren Ermittlungen werden nun durch das zuständige Verkehrskommissariat geführt.