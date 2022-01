Streifenwagen stieß gegen einen Baum und überschlug sich auf der A1

Zwei Polizisten sind am Freitagmorgen bei einem Unfall (21.1., 10:20 Uhr) auf der Autobahn 1 in Richtung Dortmund bei Lengerich verletzt worden. Die Beamten waren in einem Mercedes-Vito auf dem Weg zu einer Gefahrenstelle und kamen in der Ausfahrt Lengerich nach links von der Fahrbahn ab. Nachdem der Streifenwagen zunächst gegen einen Baum stieß, überschlug sich das Fahrzeug. Die 24 und 41 Jahre alten Polizisten wurden verletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Für die Bergung des Einsatzfahrzeuges war die Ausfahrt Lengerich der Autobahn 1 in Richtung Dortmund bis 12 Uhr gesperrt.