Streit vor Bahnhof mit Körperverletzung

Körperverletzung am Europaplatz nach den Tatverdächtigen wird gesucht . Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 34-jähriger Mann aus Recklinghausen, der mit seiner Lebensgefährtin unterwegs war, am Samstagabend gegen 21.30 Uhr, mit einer Gruppe junger Erwachsener in Streit geraten.

Anfangs verbal, dann sollen drei Personen auf den 34-Jährigen eingeschlagen haben. Im weiteren Verlauf sollen noch mehr Personen auf den Mann losgegangen sein. Der 34-Jährige wurde verletzt, er wurde vor Ort ambulant in einem Krankenwagen behandelt. Die Tatverdächtigen flüchteten in unterschiedliche Richtungen. Es soll sich um etwa zehn bis 15 Personen gehandelt haben. Die drei "Haupttäter" sollen etwa 20 bis 22 Jahre alt und auffällig rot gekleidet gewesen sein. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte keiner der Tatverdächtigen gefunden werden.