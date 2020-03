Sturmeinsätze der Feuerwehr am Samstagnachmittag

Infolge des kurzen Gewitterschauers mit massiven Sturmböen kam es am Samstag, 29.02.2020 zu diversen Feuerwehreinsätzen in Recklinhausen.15 sturmbedingte Einsätze mussten die hauptamtlichen und ehrenamtlichen Einheiten um kurz vor 16 Uhr abarbeiten. Hierfür waren die Feuer- und Rettungswache, die ehrenamtlichen Löschzüge Ost, Suderwich und Süd im Einsatz. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Unsere Einsätze reichten vom "Strauch auf Fahrbahn" bis zu losen Dachziegeln mit romantischer Kulisse am Himmel.

Kaum waren die letzten Sturmeinsätze abgearbeitet, ging es schon wieder Schlag auf Schlag. Um 18.02 Uhr und 18.04 Uhr gingen gestern nahezu zeitgleich zwei Brandmeldungen zu Kaminbränden auf der Leitstelle ein. Die Löschzüge Feuer- und Rettungswache, Ost, Süd und Suderwich wurden alarmiert und auf die beiden Einsatzstellen an der Waldstr und der Castroper Str verteilt. Zum Glück waren beide Einsätze nur gutwillige Alarmierungen und konnten schnell und ohne Feststellung abgearbeitet werden.