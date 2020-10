Und wieder ein Einbruch in Marl.

Am heutigen Donnerstag gegen 3 Uhr warf ein unbekannter Täter die Glaseinfassung einer Tür zu einem Ladenlokal an der Victoriastraße mit einem Stein ein. Auf diesem Weg gelangte er in den Verkaufsraum. Aus einer Geldkassette im Thekenbereich entwendete er Bargeld und flüchtete in Richtung Hülsstraße.

Der Einbruch wurde mit einer Videokamera aufgezeichnet.

Personenbeschreibung: Der Täter war zwischen 20 und 40 Jahre alt, hat kurze Haare mit auffällig ausgeprägten Geheimratsecken. Er trug eine schwarze Parkerjacke und vermutlich eine graue Jeanshose, dunkle Schuhe.