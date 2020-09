Zwei Mal soll ein Mann mit Hund auf zwei andere Hundehalter in der Haard in Marl geschossen haben. Jetzt hat sich der gesuchte Tatverdächtige gemeldet.

Der Mann aus Marl, der zuvor mit einem Polizeihubschrauber gesucht wurde, kam am Montagabend selbst zur Wache. Er wird verdächtigt, am Montagvormittag in der Haard Schüsse abgegeben zu haben. Verletzt wurde dabei niemand.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.