Tiefkühlpizza auf der A31 - Lkw kollidiert mit Leitplanke und verliert Ladung

Am Freitagmorgen (21.1., 8:20 Uhr) ist es auf der Autobahn 31 in Richtung Emden bei Heek zu einem Alleinunfall eines Lkws gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge kam der Mann aus Vechta wegen eines Lenkfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab. Er prallte erst gegen die Leitplanke, dann gegen eine dahinter stehende Schallschutzwand und einen Brückenpfeiler. Der mit 20 Tonnen Tiefkühlpizza beladene Laster verlor Teile seiner Ladung. Bei dem Unfall rissen der Tank und die Ölwanne des Motors auf, sodass Diesel und Öl auf die Fahrbahn und in den Grünbereich ausliefen.

Für die Bergung und die Reinigung der Straße und des umliegenden Bereichs war die Autobahn zwischen Heek und Gronau/Ochtrup bis 18 Uhr voll gesperrt.