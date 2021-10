Tödlicher Arbeitsunfall in Erle

Bei einem Arbeitsunfall in einer Werkstatt in Erle ist am Donnerstagmittag, 14. Oktober 2021, ein 66 Jahre alter Mann tödlich verunglückt. Zum Unfallzeitpunkt, gegen 13.50 Uhr, befand sich der Essener auf einer Leiter und führte Reparaturarbeiten an einem LKW durch. Aus noch ungeklärter Ursache stürzte der Mann von der Leiter und verletzte sich dabei tödlich. Vor Ort tätige Mitarbeiter wurden durch einen Notfallseelsorger betreut. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.