Tötungsdelikt, Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen

Ein schwer verletzter Mann ist am Mittwoch (26.8.) in Dortmund-Wickede gefunden worden. Er starb noch vor Ort. Die Polizei sucht den oder die möglichen Tatverdächtigen und weitere Zeugen.Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich die Tat gegen 23.25 Uhr an der Hatzfeldstraße. Zeugen fanden den Verletzten auf einem dortigen Verbindungsweg und alarmierten die Polizei. Trotz Reanimationsmaßnahmen durch den Rettungsdienst verstarb der 37-Jährige aus Dortmund noch vor Ort. Die Fahndung nach einem oder mehreren mutmaßlichen Tätern - in die auch ein Hubschrauber eingebunden war - verlief bisher ohne Erfolg.



Eine Mordkommission der Dortmunder Polizei hat die Ermittlungen übernommen. In dem Zuge sucht sie Zeugen und insbesondere einen Mann, der sich in den Stunden und auch Tagen vor der Tat regelmäßig im Bereich der Hatzfeldstraße aufgehalten haben soll. Dieser soll 175 bis 180 cm groß, 25 bis 35 Jahre alt und von schmächtiger Statur gewesen sein. Er hatte einen Dreitagebart und trug zuletzt eine schwarze Jacke (die Kapuze über den Kopf gezogen), eine schwarze Hose und schwarze Handschuhe.