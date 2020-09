Die pure Zerstörungswut spielte sich bereits am vergangenen Samstag gegen 2.15 Uhr in Marl ab. Bislang unbekannte Verwirrte beschädigten an der Aloys-Weddeling-Straße und auf dem Hellweg an sechs Autos die Seitenspiegel.

Ein Zeuge hatte mehrfach zu dem Zeitpunkt laute Geräusche gehört.

Und am Sonntag gegen 3.15 Uhr zerstörten Unbekannte den linken Außenspiegel eines Wagens an der Straße Brüggenpoth im Stadtteil Polsum. Ob diese Tat zu der Serie dazu gehört, ist unklar.

Insgesamt entstand etwa 2500 Euro Sachschaden.

Zeugen können sich bei der Polizei unter der 0800 2361 111 melden.