Unfall am Freitag mit drei Verletzten auf der A 43

Nach dem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Freitag (23.10., 14.04 Uhr) war die Autobahn 43 in Richtung Münster gesperrt. An dem Unfall zwischen den Anschlußstellen Haltern-Lavesum und Dülmen sind nach ersten Erkenntnissen ein Pkw und ein Kleintransporter beteiligt. Drei Personen wurden verletzt, zwei von ihnen schwer. Der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Euro. Die Sperrung der Autobahn dauerte an. Der Verkehr staute sich auf 6 Kilometern. Die Umleitung erfolgte ab Haltern-Lavesum über die U33. Ortskundige Autofahrer wurden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Die Ermittlung zur Unfallurasche dauern an.