Unfall auf der Autobahn 1 - Acht Verletzte

Bei einem Unfall auf der Autobahn 1 bei Ascheberg sind am Sonntagvormittag (29.8., 11:38 Uhr) acht Menschen verletzt worden. In Richtung Dortmund kam es zwischen den Anschlussstellen Münster-Hiltrup und Ascheberg in den Vormittagsstunden zu zähfließendem Verkehr. Nachfolgende Verkehrsteilnehmer bemerkten ersten Erkenntnissen zufolge den Stau zu spät, konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen, fuhren auf und schleuderten teilweise über die Fahrbahn. Ein Fahrzeug kam entgegengesetzt der Fahrtrichtung an der Mittelplanke zum Stehen, ein weiterer Wagen schräg versetzt, mit der Motorhaube in Richtung Seitenplanke, auf dem rechten Fahrstreifen.

Acht der zwölf Insassen der vier beteiligten Pkw wurden verletzt. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Richtungsfahrbahn Dortmund für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Hiltrup abgeleitet. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.