Unfall auf der Polsumer Strasse, Marler musste in ein Krankenhaus

Zwei Verletzte und geschätzte 14000 Euro Gesamtschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen, 10. November, auf der Kreuzung Polsumer Straße/Ulfkotter Straße. Gegen 6.15 Uhr war ein 21-jähriger Niederländer mit seinem Seat auf der Polsumer Straße stadtauswärts unterwegs. Er beabsichtigte, im Kreuzungsbereich nach links in die Ulfkotter Straße abzubiegen. Hierbei kollidierte er mit dem Mercedes eines 31-Jährigen.

Der Marler befuhr die Polsumer Straße in Richtung Buer. Ein Rettungswagen brachte den Mercedes-Fahrer zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Seat-Fahrer wird gegebenenfalls selbstständig einen Arzt aufsuchen. Beide nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsstörungen, Polizisten leiteten den Verkehr ab.