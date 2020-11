Unfall mit Linienbus: Mädchen (8) wird schwer verletzt

Schwerer Unfall am Sonntagmorgen, 8. November, in Bochum: Ein Linienbus ist mit einem achtjährigem Mädchen zusammengestoßen. Das Kind musste stationär behandelt werden. Gegen 9 Uhr war die Achtjährige aus Bochum auf dem Gehweg der Josephinenstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 116 lief sie nach aktuellem Stand unvermittelt auf die Fahrbahn. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem Linienbus, der in Richtung Bergstraße unterwegs war.

Das Kind stürzte zu Boden und wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte das Mädchen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Busfahrer (36, aus Gelsenkirchen) erlitt einen Schock. Ein Seelsorger betreute ihn vor Ort. Polizeibeamte sperrten die Josephinenstraße für die Dauer der Unfallaufnahme bis circa 11 Uhr in beiden Fahrtrichtungen.