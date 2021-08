Unfallflucht am Marler Stern

Am unteren Parkplatz am Marler Stern hat es am Montag eine Unfallflucht gegeben. Dabei wurde zwischen 12 und 19.20 Uhr ein blauer VW Tiguan an der Stoßstange vorne beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Fahrerflucht in Drewer

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte an der Gersthofener Straße einen schwarzen BMW in einer Parkbucht. Der Unfallort liegt in einer Mehrfamilienhaussiedlung. Die Beschädigung wurde am Sonntag, gegen 10.45 Uhr, festgestellt und wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.