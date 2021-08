Unfallflucht mit einer verletzten Frau in Marl Hamm

Am gestrigen Morgen war eine 54-jährige Marlerin, gegen 05.30 Uhr, mit ihrem Fahrrad auf dem Bachackerweg unterwegs. An der Einmündung zur Carl-Duisberg-Straße nutzte sie die beampelte Fußgängerfurt, um die Carl-Duisberg-Straße an dieser Stelle zu queren. Während dessen bog ein Auto vom Bachackerweg nach rechts auf die Carl-Duisberg-Straße ab und kollidierte dabei mit der querenden Fahrradfahrerin. Sie stürzte. Der Autofahrer setzte seine Fahrt unvermittelt fort und flüchtete vom Unfallort, ohne sich um die leicht Verletzte zu kümmern.

Ein Rettungswagen war nicht vor Ort. Die Unfallflucht zeigte die Marlerin erst später auf der Polizeiwache an. Das Fahrrad war leicht beschädigt. Bei dem flüchtigen Auto soll es sich um eine silberne Limousine gehandelt haben.