Unfallflucht mit Sachschaden in Marl Lenkerbeck

Am Freitagmorgen, gegen 07:45 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen roten Dacia Dokker auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Bahnhofstraße. Die Schiebetür an der rechten Seite ist beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Verursacher ein weißes Fahrzeug gefahren haben. Weitere Hinweise liegen bislang nicht vor. Der Sachschaden beträgt 1.000 Euro.