Unfallfluchten in Marl

Auf der Zechenstraße sind am Dienstag zwei Autos bei einer Unfallflucht beschädigt worden. Ein roter Ford Focus und ein grauer Nissan Navara wurde von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Beide Autos parkten am Fahrbahnrand. Ein Zeuge hatte gegen 15 Uhr einen LKW beobachtet, der die Autos möglicherweise beim Rangieren berüht haben könnte. Entsprechende Ermittlungen dauern an. Der Schaden an den geparkten Autos wird auf mindestens 1.500 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht, bei dem ein roter Citroen Picasso beschädigt wurde. Der Unfall ist vermutlich am späten Montagnachmittag am Erper Feld entstanden. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Ein Verursacher hat sich bislang nicht gemeldet.