Unterwegs mit 20 Kilo Drogen Zoll nimmt 24-jährigen Autofahrer auf der A2 fest

Die Beamten der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Dortmund haben am 14. Oktober 2021 einen Pkw mit polnischer Zulassung überprüft, der auf der A 2 in Fahrtrichtung Hannover unterwegs war. Der Wagen wurde gegen 13 Uhr nahe dem Parkplatz "Kleine Herrenthey" aus dem fließenden Verkehr gezogen.

Der 24-jährige polnische Fahrer wirkte sehr nervös und zitterte am ganzen Körper. Als Grund für seine Reise gab er an, einen Freund in den Niederlanden besucht zu haben. Nun sei er auf dem Rückweg nach Polen. Bei der Durchsuchung des Wagens fanden die Beamten im Kofferraum drei Sportaschen mit vier schwarzen Folienpaketen. Darin waren:

- Ca. 5044 Gramm Ecstasy-Tabletten

- Ca. 1001 Gramm MDMA-HCl

- Ca. 143 Gramm Marihuana

- Ca. 512 Gramm Meth-Amphetamin

- 470 Stück LSD-Trips

- Ca. 12.800 Gramm 3-Chlor-Methcathinon

Bei der körperlichen Durchsuchung fanden die Beamten ein Glasröhrchen zum Konsum von Betäubungsmitteln, etwa acht Gramm Marihuana und ein Butterflymesser. Kleinere Mengen unerlaubter Substanzen wurden zudem in einem Brillenetui entdeckt.

Insgesamt konnte der Zoll etwa 20 Kilo Drogen (brutto) sicherstellen. Der Straßenverkaufswert hätte bei mehreren Hunderttausend Euro gelegen.

Der Autofahrer wurde wegen des Verdachts der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete der Ermittlungsrichter die Untersuchungshaft gegen ihn an.

Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Essen.