Verbotene Spritztour mit Vaters Pkw - 15-Jähriger verursacht Verkehrsunfall - Mehrere Menschen schwer verletzt

Schwere Folgen hatte das unüberlegte Handeln eines 15-Jährigen am Sonntagnachmittag auf der A 46 bei Düsseldorf-Wersten. Der Jugendliche war verbotenerweise mit dem Auto seines Vaters unterwegs gewesen und hatte einen Verkehrsunfall mit mehreren zum Teil schwer verletzten Menschen verursacht.

Auto geriet ins Schleudern und überschlug sich

Nach den bisherigen Ermittlungen war der 15-Jährige mit Vaters BMW auf dem linken Fahrstreifen der A 46 in Richtung Heinsberg unterwegs. Im Tunnel Wersten kam es aus unklarer Ursache zur seitlichen Kollision mit dem Suzuki eines 64-Jährigen, der sich auf dem mittleren Fahrstreifen befand. Der Suzuki geriet ins Schleudern und überschlug sich. Der Pkw des Jugendlichen kollidierte mit der Tunnelwand. Der 15-Jährige und sein 14 Jahre alter Beifahrer wurden zur Beobachtung stationär in Kliniken eingeliefert. Der 64-Jährige und zwei 27 und 28 Jahre alte Beifahrerinnen wurden bei dem Ereignis schwer verletzt, eine weitere 27-Jährige lediglich leicht. Der Sachschaden wird auf 35.000 Euro geschätzt.

Einsatzbericht der Feuerwehr

Die Feuerwehr Düsseldorf wurde am Sonntag Nachmittag zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A 46 gerufen. Durch einen Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen wurden 6 Personen verletzt.

Am Sonntag Nachmittag wurde die Feuerwehr Düsseldorf zu einem Verkehrsunfall auf der A 46 höhe Düsseldorf Wersten gerufen. Als die ersten Kräfte an der Einsatzstelle eintrafen, wurde die Annahme, dass noch Personen in den Fahrzeugen eingeklemmt sind, zum Glück nicht bestätigt. Durch den Unfall wurden sechs Personen verletzt. Alle Personen wurden umgehend von den mit alarmierten Rettungsdienst und Notarzt versorgt und anschließend in die umliegenden Krankenhäuser transportiert. Durch die Feuerwehr wurde die Einsatzstelle abgesichert und ausgelaufene Betriebsmittel beseitigt. Während der Maßnahmen war die A 46 Fahrtrichtung Neuss zeitweise gesperrt. Nach etwas mehr als einer Stunde war der Einsatz für die Einsatzkräfte beendet. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.