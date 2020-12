Verkehrsunfall auf der A 40, fünf Personen verletzt

Samstagabend gegen 17:30 Uhr kam es auf der BAB 40 in Fahrtrichtung Dortmund in Höhe der Anschlussstelle Werne aus ungeklärter Ursache zu einem Verkehrsunfall mit drei PKW. Fünf der insgesamt sieben beteiligten Personen wurden bei dem Unfallgeschehen verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt. Zur weiteren Behandlung wurden sie in umliegende Krankenhäuser transportiert. Durch die Feuerwehr wurden auslaufende Betriebsstoffe im Zuge der Gefahrenabwehr aufgenommen und der Brandschutz sichergestellt. Während des Einsatzes blieben die Fahrspuren in Richtung Dortmund voll gesperrt. Insgesamt waren 16 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort.