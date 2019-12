Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 31

Am 2. Weihnachtstag kam es am Abend auf der Bundesautobahn 31 in Fahrtrichtung Bottrop zu einem Verkehrsunfall. Bei Eintreffen der Feuerwehr waren zwei Fahrzeuge kollidiert. Durch die Einsatzkräfte wurde der Brandschutz und für die rettungsdienstlichen Maßnahmen die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr gesichert. Im Einsatz befanden sich die hauptamtliche Wache, der Löschzug Rhade und ein Rettungswagen aus dem Kreis Borken.

Die Weihnachtstage verliefen für die Feuerwehr Dorsten relativ ruhig. Insgesamt mussten - hauptsächlich im eigenen Stadtgebiet - 86 Einsätze bewältigt werden. Der Krankentransport und der Rettungsdienst wurden durch drei Rettungswagen im 24-Stunden-Dienst und einem Krankentransportwagen im 12-Stunden-Dienst sichergestellt.