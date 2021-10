Verkehrsunfall: PKW gegen Lokomotive

Gegen 18:20 Uhr am Sonntag wurde die Feuerwehr Dortmund zu einem Bahnübergang im Bereich der Speicherstraße im Dortmunder Hafen gerufen. Dort war ein PKW mit der Lokomotive eines Rangierverbandes zusammengestoßen. Die Insassen des PKW hatten sehr viel "Glück im Unglück" und hatten sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits eigenständig aus dem zerstörtem Fahrzeug befreien können. Durch den Rettungsdienst erfolgte eine Betreuung der Fahrzeuginsassen sowie des Lokführers. Der Lokführer wurde anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert und die unverletzten Fahrzeuginsassen verblieben am Unfallort.

Durch die Feuerwehr Dortmund wurde das verunfallte Fahrzeug auf auslaufende Betriebsstoffe kontrolliert sowie die Einsatzstelle ausgeleuchtet und der Brandschutz sichergestellt. Während der Einsatzes kam es zur Sperrung des Bahnüberganges. Der Einsatz war gegen 19:45 Uhr beendet.

Im Einsatz waren die Feuerwache 1 (Mitte) inklusive der Spezialeinheit Bergung, Feuerwache 2 (Eving) der B-Dienst sowie der Rettungsdienst.