Verletzte Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall in Buer

Bei einem Verkehrsunfall in Buer am Montag, 23. August 2021, hat sich eine 56 Jahre alte Frau aus Gladbeck leichte Verletzungen zugezogen. Die Gladbeckerin fuhr mit ihrem Pedelec um 16.55 Uhr auf dem Radweg am Nordring in Richtung Gladbeck. An der Kreuzung Nordring/ Mühlenstraße bog ein 41-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Wagen vom Nordring nach rechts in die Mühlenstraße ab. Die Gladbeckerin musste scharf bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Sie stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte die 56-Jährige zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Fahrradhelm schützt vor schweren Kopfverletzungen

Die Gladbeckerin trug einen Fahrradhelm, der sie wahrscheinlich beim Sturz vor schweren Kopfverletzungen geschützt hat. Aus gegebenem Anlass appelliert die Polizei erneut: Bitte tragen Sie zu ihrem eigenen Schutz immer einen Helm, wenn Sie mit dem Fahrrad unterwegs sind! Gerade mit einem Pedelec können ohne große körperliche Anstrengungen höhere Geschwindigkeiten erreicht werden. Auch wenn er vielleicht nicht schick aussieht, kann der Helm mitunter zum Lebensretter werden. Er schützt vor schweren Kopfverletzungen, die Langzeitschäden oder einen tödlichen Ausgang zur Folge haben könnten.