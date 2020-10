Auf der Bergstraße ist in der Nacht auf Montag, 5. Oktober, ein 30-jähriger Autofahrer aus Haltern am See verunglückt.

Der Mann war gegen 1 Uhr in Richtung Hüls unterwegs, verlor aber plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen ein geparktes Auto. Durch die Wucht des Aufpralls wurden noch zwei weitere geparkte Fahrzeuge ineinander geschoben.

Grund des Kontrollverlustes noch nicht ermittelt

Der 21-jährige Beifahrer aus Reken wurde bei dem Unfall verletzt und von einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer selbst blieb unverletzt.

Bei dem Unfall ist ein Sachschaden von über 50 000 Euro entstanden. Der Grund des Kontrollverlusts wird noch ermittelt, Hinweise auf Alkohol- und Drogenkonsum liegen nicht vor. Das Auto des 30-Jährigen und ein weiteres Fahrzeug mussten abgeschleppt und die Unfallstelle vorübergehend gesperrt werden.