Vermisster Senior zurück im Seniorenheim nach Marl

Der seit dem 26.08.2021 vermisste und unter Demenz leidende 74-jährige Senior aus Marl wurde am gestrigen Nachmittag am Bahnhof in Dortmund aufgegriffen und wohlbehalten zu seinem Seniorenheim zurückgebracht.

Erstmeldung

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten Senior aus Marl. Der 74-Jährige ist seit gestern (Donnerstag) verschwunden. Weitere Infos und Fotos des Vermissten finden Sie in unserem Fahndungsportal unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/marl-vermisster-senior

Wer den Mann seit Donnerstag gesehen hat, wird gebeten, die Polizei anzurufen.