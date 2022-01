Vermisstes Mädchen aus Marl ist wieder da

Die seit rund einer Woche vermisste 13-jährige Josefine aus Marl ist wieder da. Das Mädchen tauchte in der Nacht auf Montag in ihrem Zuhause auf. Die Fahndung nach der Teenagerin hat sich hiermit erledigt. Wir bitten, vor allem die Fotos der 13-Jährigen zu löschen und bedanken uns an dieser Stelle fürs Mitsuchen.