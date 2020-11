Am Samstag (31.10.2020) wurden durch die Polizei zwei Versammlungen in Recklinghausen begleitet. Unter dem Motto "Freiheit & Grundgesetz / Koronamassnahmen" hatte eine Privatperson für die Gruppierung "Querdenken 2361 Vest Recklinghausen" eine Versammlung in Form eines Aufzuges angemeldet. An der Versammlung nahmen ca. 130 Personen teil. Nach einem Aufzug durch einen Teil der Recklinghäuser Innenstadt endete die Versammlung mit einer Abschlusskundgebung vor dem Rathaus gegen 16.00 Uhr.

Ebenfalls eine Privatperson hatte für "Die Partei" eine Versammlung in Form einer Mahnwache unter dem Motto "Mahnwache gegen Wahnmache 5" angemeldet. An dieser Mahnwache auf dem Rathausplatz nahmen fünf Personen teil.

Beide Versammlungen verliefen störungsfrei. Es kam zu keinen Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung.