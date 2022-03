Versuchter Einbruch in Marl Polsum

Am Montagmittag beobachtete ein Zeuge einen unbekannten Mann bei dem Versuch in ein Kellerfenster eines Einfamilienhauses an der Friedhofstraße einzubrechen. Als der Mann bemerkte, dass er beobachtet wurde, flüchtete er in einem roten VW Golf. Der Tatverdächtige soll 30 - 40 Jahre alt sein, ca 1,75m groß, kurze schwarze Haare, bekleidet mit schwarzer Daunen/Steppweste und brauner Cargohose.